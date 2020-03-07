Bismil'de takibe alınan şahıslar 22 kilogram esrar ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bismil'de takibe alınan şahıslar 22 kilogram esrar ile yakalandı - Son Dakika

Bismil'de takibe alınan şahıslar 22 kilogram esrar ile yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik ekiplerince 3 ay boyunca takibe alınan 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde narkotik ekiplerince 3 ay boyunca takibe alınan 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 94 adedi satışa hazır olmak üzere toplam 22 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamından yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Bismil ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek okul önlerinde torbacılık yapan şahıslara uyuşturucu madde temin eden suç organizasyonu içerisinde yer alan şüpheli şahıslar hakkında operasyon yapıldı.

Bismil ilçesinde gerçekleşen operasyonda, 94 adedi satışa hazır olmak üzere toplam 22 kilo esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ele geçirilirken, operasyon sonucu H.S., N.Y., R.Ç., R.O., C.K., M.D., K.T., G.K., Ş.A. ve R.K. isimli 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

(Sedat Irmak-Hasan Gündüz/İHA)

Bismil'de takibe alınan şahıslar 22 kilogram esrar ile yakalandı

Diyarbakır, Narkotik, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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