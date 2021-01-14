Bismil'de üretiliyor, İtalya'daki sağlık çalışanları giyiyor - Son Dakika

Bismil'de üretiliyor, İtalya'daki sağlık çalışanları giyiyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, lise öğrencileri tarafından okullarında üretilen koruyucu kıyafetler, İtalya'ya gönderiliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde lise öğrencileri tekstilde çığır açtı. Okullarında kurulan atölye sayesinde hem öğrenip hem de para kazanan öğrencilerin ürettiği ürünler, Avrupa'ya gönderiliyor.

Bismil İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Karacadağ Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamından hayata geçirdiği Sanayide İhtiyaç Duyulan İş Gücü Potansiyelinin Artırılması İçin Mesleki Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tekstil atölyesi kuruldu. Proje kapsamında kurulan atölyenin altyapısı Bismil İlçe Belediyesi tarafından yapıldı. Öğrenciler bu proje sayesinde üretime doğrudan katılırken İtalya'dan alınan 1.5 milyon adet koruyucu kıyafet siparişi sayesinde harçlıklarını da çıkarmaya başladı.

"İlk siparişini geçtiğimiz haftalarda aldık"

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, üretime başladıkları önlüklerin ilk siparişlerini aldıklarını söyledi. Kaymakam Türkmen, "Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde bir atölye kurduk. Bu atölyede sağlık çalışanlarının güvenliği için önlükler dikiyoruz. Bu önlüklerin ilk siparişini geçtiğimiz haftalarda aldık. İtalya'ya 1.5 milyon adet önlük dikeceğiz. Günlük 800 dikim kapasitemiz var, bunu bin 500'e çıkarmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz bu atölyelerde çalışacak hem evlerine ekmek götürecekler hem de ülkemizin ihtiyacı olan kalifiyeli eleman ihtiyacını inşallah burada karşılayacağız. Bu projeden okulumuz yaklaşık 30 bin lira gelir elde edecek, bunun bir miktarı döner sermayeye kalırken asıl önemli miktarı öğrencilerimizin çalışmalarının emeklerinin karşılığı olarak onlara vermeyi planlıyoruz" dedi.

Öğrencilerden Aleyna Arslan, yaptıkları işten zevk aldıklarını ve mutlu olduklarını aktardı. Arslan, "Biz burada önlük dikiyoruz, diktiğimiz önlüklerde İtalya'da sağlık çalışanlarına gidiyor bu da bizi mutlu ediyor. Biz burada zaten haftanın 3 günü staj görüyoruz, eğitim alıyoruz ve eve katkımızda oluyor. Biz burada eğitim aldığımız için de kalifiyeli eleman haline geliyoruz" diye konuştu.