Son Dakika › Güncel › Bismil'de vatandaşlara her gün 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor - Son Dakika
Bismil'de vatandaşlara her gün 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor
6 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara günde 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor.
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara günde 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor.
Bismil Belediyesi 7 Nisandan itibaren ilçede tüm esnaf ve evleri tek tek dolaşıp çarşı merkezine de stant kurarak vatandaşlara günde 10 adet ücretsiz maske dağıtıyor. Bismil Belediyesinin dağıttığı maskeyi alan vatandaşlardan Ferit Çiçekli, "80 yaşında evde yalnız yaşayan babamı bu süreçte ihtiyaçlarını karşılamak ve ona destek olmak için İstanbul'dan buraya geldim. Burada 15 gün evde karantinada kaldım. Bismil Belediyesi halka bedava maske dağıtmasına rağmen bakıyorum çoğu insan maskesiz dolaşıyor. Dünya gelenine baktığımızda her ülkede olduğu gibi bizim ülkede de her gün bu virüsten dolayı insanlar ölüyor. Bu virüsün yayılması durdurulması için insanların maske takması ve gerekmediği taktirde dışarı çıkmaması gerekiyor ama insanlarımızın çoğu bunu anlamıyor. Bundan dolayı devletimiz sokağa çıkma yasağı uygulamasını istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:07 Kaynak: İHA
Son Dakika İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli