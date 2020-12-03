Bismil'de yeşillendirme çalışması - Son Dakika

Bismil Kaymakamlığı ve Bismil Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bismillimizi yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında vatandaşlara 20 bin kızılçam tohumu dağıtılmaya başlandı.

Belediye ekiplerince kurulan stantta doğa bilincini oluşturmak, daha yeşil bir Bismil'i inşa etmek için tohum dağıtımı yapılmaya başlandı.

Bismil Kaymakam ve Belediyesi Başkan Vekili Hamza Türkmen, göreve başladıkları günden itibaren ilçede yeşil alanları arttırmak, vatandaşların ihtiyaç duyduğu yeşil alanları hizmete sunmak için yoğun bir gayret sarf ettiklerini söyledi.

Türkmen, "Kampanya ile geleceğimizin mimarı çocuklarımızda doğa bilinci oluşturmak istedik. Kampanya kapsamında tohum dağıtımları devam edecek. Çocuklar, kendi tohumlarını yeşertip fidan haline getirerek Bismil'i yeşile kavuşturacak." dedi.