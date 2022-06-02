Bismil'deki huzur uygulamasında 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bismil'deki huzur uygulamasında 13 şüpheli yakalandı

02.06.2022 13:23
Bismil'deki huzur uygulamasında 13 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında 13 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında 13 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için icra edilen huzur uygulamaları sürüyor.

Bu kapsamda ilçede yapılan uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, yakalama emri bulunan otomobil, bıçak ve çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Tekel Mahallesi'nde evden hırsızlık olayının zanlısı E.T. de çalmış olduğu malzemelerle yakalandı.

Uygulama kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bismil'deki huzur uygulamasında 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bismil'deki huzur uygulamasında 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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