Son Dakika Haberleri: Bismil'deki Market Soygunu

Bismil'deki Market Soygunu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir markette soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bismil'deki Market Soygunu, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir markette soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesindeki bir markette 12 gün önce çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 900 lirayı alıp kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis olaya karıştıkları iddiasıyla A.Ç (25), D.Y (19), M.A (22), G.K (20) ve M.A'yı (21) adreslerine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü serbest bırakılırken, G.K ile M.A tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Diyarbakır, Bismil, Güncel
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