Son Dakika Haberleri: Bismil'deki Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Bismil'deki Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi evde bakım ekibi, öğrencilerle birlikte yaşlıları ziyaret edip evlerini temizledi.

Bismil'deki Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi evde bakım ekibi, öğrencilerle birlikte yaşlıları ziyaret edip evlerini temizledi.

Bismil'de eğitim gören öğrenciler, evde bakım ekibi ile birlikte yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Yaşlıların evlerini temizleyen öğrenciler, onlara çiçek verdi. Öğrencileri karşılarında gören yaşlılar duygusal anlar yaşadı. Öğrenci ve öğretmenler yaşlılarla sohbet ederek, sağlıklı ve huzurlu ömür temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, Güncel
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