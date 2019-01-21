Bismil Fatih Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Artvin'de düzenlenen Genç Kızlar Futbol Turnuvasında bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Bismil Fatih Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımını kutladı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Artvin'de düzenlenen Genç Kızlar Futbol Turnuvasında bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Bismil Fatih Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımını kutladı.



Ziyaret sırasında konuşan Başkan Yüksel, şampiyonluğunun ardından Türkiye'de de birinci olmak istediklerini söyledi. Başkan Yüksel yaptığı konuşmada "Okulumuz Genç Kızlar Futbol Turnuvasında Diyarbakır şampiyonu olmuştur. Allah izin verirse Türkiye final maçında da inşallah birinci olup Türkiye şampiyonu oluruz. Bu başarılarından dolayı başta öğretmenlerimiz ile tüm kızlarımızı kutluyorum, başarıların devamını diliyorum" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise, şampiyon oldukları için sevindiklerini ancak Türkiye şampiyonasına katılmalarından dolayı üzerlerindeki yükün daha da arttığını söyledi. Ak, "Biz de burada olan herkese, beden eğitimi zümresi olarak çok teşekkür ederiz. Okul idaremize, bütün öğretmenlerimize, okulumuzun çalışan tüm fertlerine çok teşekkür ederiz. Ödüller, kupalar, başarılar hepimizi temsil eder ve hepimizin kaldırdığı anlardır. Biz kupayı havaya kaldırırken okulumuzdaki tüm öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarımız kaldırmış olduk" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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