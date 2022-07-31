Bismil ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın bagajına gizlenmiş 2 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, Ö.S. gözaltına alındı.
Ö.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adlı merciler tarafından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika