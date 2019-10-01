Son Dakika Haberleri: Bismil'in projelerdeki başarı istikrarı sürüyor
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Bismil'in projelerdeki başarı istikrarı sürüyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin iki yıldır ulusal ve uluslararası proje çağrılarındaki başarısına yenisi eklendi.

Bismil'in projelerdeki başarı istikrarı sürüyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin iki yıldır ulusal ve uluslararası proje çağrılarındaki başarısına yenisi eklendi.


Bismil Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden oluşturulan proje ekibi ile iki yıldır Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından açılan Mali Destek Projelerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde bulunan ilçeler arasında en başarılı ilçe olmayı başararak başarısı ile göz doldurdu. 2019 yılında başarılı olan projelerin imza töreni için Karacadağ Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Ajans Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven ve ilçe proje ekibinin katıldığı imza töreni ile projelerin hayata geçmesi için ilk adım atıldı.


Kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan proje ekibiyle birlikte yakalanan proje rüzgarı Bismil'de eğitim kurumları başta olmak üzere kamuya ciddi yatırımlar kazandırdı. İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseğven tarafından oluşturulan proje ekibinin hazırladığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından açılan Okul Öncesi Standartlarının Arttırılması Mali Destek Programı ile Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan 9 proje ile iki yılda 2 milyon TL'nin üzerinde yatırım ilçeye kazandırıldı. Aynı şekilde istihdama dayalı sanayi alt yapısında eğitimin standartlarının arttırılması ilçenin kalifiye personel ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir yatırım oldu. Ayrıca ilçede proje ekibi tarafından hazırlanan kurumların kapasitelerini artırıcı teknik destek projeleri ile insan gücünü ve verimini arttırıcı Erasmus projeleri, Gençlik Projeleri ve AB kaynaklı projelerle 1 milyon TL'nin üzerinde yatırım ilçeye kazandırıldı. Projelerle başarısına başarı katan Bismil, Güneydoğunun parlayan yıldızı olmaya aday olduğunu bir kez daha gösterdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Karacadağ, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
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