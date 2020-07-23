Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, göreve başladı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı olarak atanan Hamza Türkmen görevine başladı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen karşılama töreninin ardından Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Türkmen toplantı salonunda kurum amirlerinden ilçe ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Bismil Belediyesine geçen Türkmen burada da birim müdürleri ile görüştü.

Türkmen yaptığı açıklamada, Bismil'e hizmet için geldiğini belirterek, Kaymakamlık ve belediye personeli ile yoğun bir tempo içerisinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi.