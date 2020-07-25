Bismil Kaymakamı Türkmen kanaat önderleri ile buluştu - Son Dakika

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kanaat önderlerini kabul etti.

Türkmen, ziyarette yaptığı konuşmada, Bismil'in layık olduğu hizmeti alması için kanaat önderlerinin desteğiyle elbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

"Ben insanların sesine kulak vermeyi seven biriyim, sizler ise kanaat önderleri olarak halkın sorunları, taleplerini tarafsız bir şekilde bize anlatmanızı istiyorum." diyen Türkmen, şöyle konuştu:

"Kanaat önderlerine kapımız her zaman açıktır

Meslekte bir şiarım var makama gelen herkesi ayakta karşılarım ve ayakta uğurlarım bunun içinde tek bir şartım var o da cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımasıdır.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı görevimi ifa edeceğim süre içerisinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım."