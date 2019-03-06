Bismil Kaymakamı Yüksel'den 8 Mart Etkinliğine Davet
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, 8 Mart dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinliğe, tüm kadınları davet etti.
Diyarbakır
'ın Bismil
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel
, 8 Mart
dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenleyecekleri etkinliğe, tüm kadınları davet etti.
Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Kadınlar Günü
münasebetiyle, 8 Mart Cuma günü saat 13.00'da bir düğün salonunda kadınlara yönelik etkinlik düzenleyecek. Etkinlikle ilgili bilgi veren Bismil Kaymakamı Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladığını söyledi. Kaymakam Yüksel, "8 Mart Cuma günü saat 13.00'da bir düğün salonunda kadınlarımız için özel bir program hazırladık. Grup Ezgi ve diğer etkinliklerimiz ile kadınlarımıza hoşça vakit geçirmeleri sağlayacağız. Tüm kadınlarımızı cuma günü bu güzel etkinliğe davet ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:37 Kaynak: İHA
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