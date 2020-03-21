Bismil Kaymakamlığından vatandaşlara korona uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bismil Kaymakamlığından vatandaşlara korona uyarısı - Son Dakika

Bismil Kaymakamlığından vatandaşlara korona uyarısı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından gerekmedikçe evden çıkılmaması anonsu yapıldı.

Bismil Kaymakamlığından vatandaşlara korona uyarısı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından gerekmedikçe evden çıkılmaması anonsu yapıldı.


İstanbul'dan Bismil Tepe Mahallesi'ne gelen bir kişi yüksek ateş şikayetiyle Bismil İlçe Devlet Hastanesinde gözlem altına alındı. Yapılan testin ardından hasta Diyarbakır'a sevk edildi. Hasta Diyarbakır'da kaldırıldığı hastanede gözlem altına alınırken, Bismil İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi anonsla Bismil halkının gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve toplu bir araya gelinmemesi konusunda uyarıda bulundu. Anonsta herkesin verilen karara uyması ve evde kalması istendi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, İstanbul, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:23 Kaynak: İHA

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