Son Dakika Haberleri: Bismil Ziraat Odası Başkanı Arslan Güven Tazeledi

Bismil Ziraat Odası Başkanı Arslan Güven Tazeledi

22 dakika önce

Bismil Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Mehmet Arslan seçildi.

Bismil Ziraat Odası Başkanı Arslan Güven Tazeledi, System.String[]
Bismil Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Mehmet Arslan seçildi.

Ziraat Odası Başkanlığında tek listeyle toplanan genel kurulda, 122 delegeden 118'inin oyunu alan Arslan, tekrar başkan seçildi.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, kendisini Ziraat Odası Başkanlığına layık gören çiftçilere teşekkür etti.

Göreve geldiği günden bu yana oda için çeşitli hizmetler verdiğini belirten Arslan, "Ziraat Odası adına arsa aldık. Bu arsada yaptığımız iki katlı binanın üst katını Ziraat Odası Başkanlığı alt katını da mescit yaptık. Çiftçi kardeşlerimiz ve halkımıza hizmet için cenaze aracı aldık. Bundan sonraki süreçte de çiftçilerimiz için hizmet noktasında hiçbir fedakarlıktan geri kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

İlçe topraklarının bereketli olduğunu dile getiren Arslan, çiftçilerin daha iyi verim almaları noktasında genel merkezle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:20 Kaynak: AA

Mehmet Arslan, Bismil, Ekonomi
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