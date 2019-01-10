Bismillahirrahmanirrahim, Kuran Okuyan Sevimli Çocuklar - Allah Herkese Böyle Okumayı Nasip Etsin
1 saat önce
Dünya genelinde müslüman ülkelerde Kuran'ı Kerim okuma yarışmaları düzenlenmektedir.
Dünya genelinde müslüman ülkelerde Kuran
'ı Kerim okuma yarışmaları düzenlenmektedir. Genelde yetişkinler arasında düzenlenen bu yarışmalara kimi zaman çocuklarda katılmakta ve herkesi kendilerine hayran bırakmaktadırlar. Bazen de aileler çocuklarını Kuranı Kerim okurken kameraya çekmekte ve internette paylaşmaktadırlar. Biz de bugün sizlere Kuran'ı Kerim okuyan hatta ezberleyen çocuklardan bahsedeceğiz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:17 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi
Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim