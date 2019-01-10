Son Dakika Haberleri: Bismillahirrahmanirrahim, Kuran Okuyan Sevimli Çocuklar - Allah Herkese Böyle Okumayı Nasip Etsin

Bismillahirrahmanirrahim, Kuran Okuyan Sevimli Çocuklar - Allah Herkese Böyle Okumayı Nasip Etsin

1 saat önce

Dünya genelinde müslüman ülkelerde Kuran'ı Kerim okuma yarışmaları düzenlenmektedir.

Dünya genelinde müslüman ülkelerde Kuran'ı Kerim okuma yarışmaları düzenlenmektedir. Genelde yetişkinler arasında düzenlenen bu yarışmalara kimi zaman çocuklarda katılmakta ve herkesi kendilerine hayran bırakmaktadırlar. Bazen de aileler çocuklarını Kuranı Kerim okurken kameraya çekmekte ve internette paylaşmaktadırlar. Biz de bugün sizlere Kuran'ı Kerim okuyan hatta ezberleyen çocuklardan bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:17 Kaynak: Youtube

Kuran-ı Kerim, Genel
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