Son Dakika Haberleri: Bismilli İş Adamından 500 Öğrenciye Mont ve Bot Yardımı

Bismilli İş Adamından 500 Öğrenciye Mont ve Bot Yardımı

1 saat önce

İş adamı İbrahim Parlak, memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eğitim gören 500 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Bismilli İş Adamından 500 Öğrenciye Mont ve Bot Yardımı, System.String[]
İş adamı İbrahim Parlak, memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eğitim gören 500 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Hayırsever iş adamı tarafından gönderilen bot ve montlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Yardımlarından dolayı iş adamı İbrahim Parlak'a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Parlak'ın daha önce de ilçelerine yardımda bulunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

İş adamı İbrahim Parlak ise, herkesin gücü oranında ihtiyaç sahiplerine el uzatması gerektiğini söyledi. Parlak, "Birlik beraberlik bunu gerektirir. Mükemmel gülüşü mutluluğu her şeye değer olan yarınlarımıza yardımlarımızı devam edeceğiz" dedi.

Hediyelerini alan öğrenciler de emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:12 Kaynak: İHA

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