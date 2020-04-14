Bismilli iş adamları 100 aileye gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iş adamları tarafından maddi durumu düşük 100 aileye gıda kolisi dağıtıldı.



Türkiye'nin birçok ilinde ihtiyaç sahibi ailelere verdiği destekle bilinen Bismilli iş adamları Murat ve İbrahim Parlak kardeşler korona virüs salgınından etkilenen aileleri unutmadı. Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım paketlerini Bismil'deki esnaflardan temin ederek vatandaşlara dağıtan Parlak kardeşler, bu yıl da korona virüs salgını nedeniyle ilçedeki bir hayır kurumu aracılığıyla 100 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etti.



Murat ve İbrahim Parlak kardeşler, ilçelerini hiçbir zaman unutmadıklarını korona virüs nedeni ile işini kaybeden 100 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi. - DİYARBAKIR