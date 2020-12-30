Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek - Son Dakika

Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek

30.12.2020 08:16
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde belediye tarafından kadınların istihdamına yönelik kurulan kadın kooperatifi üyeleri tarafından 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine 25 bin çilek fidesi ekildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde belediye tarafından kadınların istihdamına yönelik kurulan kadın kooperatifi üyeleri tarafından 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine 25 bin çilek fidesi ekildi. Kooperatife üye 60 kadının, ürettikleri çileklerden elde edilecek gelir yine kadınlara verilecek. Tarlada çalışan Sultan Cengiz (28), "Kendi üretimimi yaparak satışımı yapacağım. Ekimi yaptık. Allah'ın izniyle üretip satışa çıkaracağız" dedi.

Bismil Belediyesi'nce kadınların istihdamına yönelik olarak ilçede kadın kooperatifi kuruldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatıyla kurulan kooperatifin yaptığı çalışmayla, Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksekokulu yanında bulunan 5 bin 700 metrekare arazi üzerine 25 bin çilek fidesi ekildi. Bismil Kadın Kooperatifi'ne üye 60 kadın tarafından yetiştirilecek çilekler online satış mağazaları üzerinden satışa çıkarılacak. Satıştan elde edilecek gelir yine kadınlara verilecek. Kurulan kooperatifle hem iş imkanı bulduklarını hem de ev ekonomilerine katkıda bulunacaklarını belirten kadınlar, artık kendi ayakları üzerinde duracaklarını söyledi.

'KENDİ ÜRETİMİMİ YAPARAK SATIŞ YAPACAĞIM'Çilek bahçesinde çalışan Sultan Cengiz (28), gerçekleştirilen projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu proje Bismil'de daha önce olmamıştı. Biz kadınlar olarak çok mutluyuz. Kendi üretimimiz olacak ve kendimiz satacağız. Bize de katkısı olacak. Bu hususta kaymakam beye çok teşekkür ederiz. Kadınların arkasında durdu. Kendi üretimimi yaparak satışımı yapacağım. Ekimi yaptık. Allah'ın izniyle üretip satışa çıkaracağız. Kadınlara sadece şunu söylemek istiyorum; kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Kendiniz üretin, kendiniz yapın ve hiç kimseye de muhtaç olmayın. En azından kendi çabanızla bir yerlere gelin."


Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek
Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek

Mevla, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Moskova'da aşı olanlar kısıtlamadan muaf olacak Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi Fatih Terim, 3 futbolcuyu gönderilecekler listesine aldı Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı
Çin aşısıyla ilgili yol haritası hazır: 150'den fazla özel tasarlanmış araç, 300 soğuk hava deposu kullanılacak Çin aşısıyla ilgili yol haritası hazır: 150'den fazla özel tasarlanmış araç, 300 soğuk hava deposu kullanılacak         
07:59
Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili'de tespit edildi Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili'de tespit edildi         
07:54
Son Dakika! Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Son Dakika! Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Bakan Koca, aracı firma iddialarına belgelerle yanıt verdi: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır Bakan Koca, aracı firma iddialarına belgelerle yanıt verdi: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır         
02:43
Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu         
00:32
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti         
22:38
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi         
09:59
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 08:26:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bismilli kadınlar ürettikleri çilekleri satıp, gelir elde edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei