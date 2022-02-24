Bismilli öğrenciler Ahmed-i Hani Akademi Lise ile geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
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Bismilli öğrenciler Ahmed-i Hani Akademi Lise ile geleceğe hazırlanıyor

24.02.2022 14:33
Bismilli öğrenciler Ahmed-i Hani Akademi Lise ile geleceğe hazırlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde gençlere eğitim alanında destek sunmak amacıyla Ahmed-i Hani Akademi Lisesi'ni hizmete açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde gençlere eğitim alanında destek sunmak amacıyla Ahmed-i Hani Akademi Lisesi'ni hizmete açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde gençlerin, eğitimdeki başarı grafiklerini yükseltmek için açtığı Akademi Liselere yenileri ekleniyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bismilli gençler için 5 derslikli Ahmed-i Hani Akademi Lisesi'ni açarak 300 genci üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlıyor.

Ahmed-i Hani Akademi Lisesi'nde alanında uzman eğitmenler, 12'inci sınıflara devam eden ve mezun olan öğrencilere Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlıyor, 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise destek eğitimi veriyor.

Yeni eğitim yuvasında, ayrıca öğrencilere yönelik 2022-2023 eğitim döneminde idare tarafından belirlenen takvim kapsamında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Öğrencilerden 19 yaşındaki Rotinda Ergün, evde ders çalışma imkanı olmadığını, bu nedenle merkezi tercih ettiğini söyledi.

Akademi Lise'de verimli ders çalışabildiğini kaydeden Ergün, şunları aktardı:

"Kardeş sayımız fazla olduğu için evde ders çalışma imkanım olmuyordu. Odaklandığım konu bozuluyor ve toparlanmam zor oluyordu. Burada çalışmalarımız verimli geçiyor. Burası bana çok şey katıyor, dersler konusundaki birçok eksiğimi burada kapatabiliyorum. Hocalarımız da bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar."

Rahat çalışma ortamından dolayı Ahmed-i Hani Akademi Lisesini tercih ettiğini anlatan 18 yaşındaki Gökçe Çelik ise, şöyle konuştu:

"Bismil'de böyle bir yerin olduğunu arkadaşlarımdan öğrendim ve kayıt yaptırdım. Bilmediğimiz soruları hocalarımıza soruyoruz ve birlikte çözüyoruz. Etütlerimiz çok güzel geçiyor. Burada olmaktan çok mutluyum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bismilli öğrenciler Ahmed-i Hani Akademi Lise ile geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika


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