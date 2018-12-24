Bismilli Öğrenciler Konya ve Ankara'yı Gezdi

Bismil
Belediyesi bir grup öğrenciyi, Konya
ve Ankara
gezisine gönderdi.
Gezi programı kapsamında Konya'da Torku firmasına ait Çumra
Şeker Kampüsünü gezen öğrenciler, şeker ve çikolata üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Konya Bilim Merkezi, Mevlana
Müzesi ve Kelebekler Vadisini ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Ankara'ya geçti.
Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan
ve Hempa Çocuk Dernek Başkanı İbrahim Enes Duruay
ile buluşan öğrenciler, Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü, 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Gezi programları hakkında açıklama yapan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel
, ekonomik anlamda dezavantajlı durumda bulunan gençlere ve çocuklara, hayatın her anında ve alanında fırsat eşitliği sunmak için bu tür programlara önem verdiklerini ifade etti.
Çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların ilçede yapılan hizmetlerden yararlanmasını sağladıklarını kaydeden Yüksel, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın, devletimizin ve yerel yönetimlerin sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkan yatırımlardan azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak, kamu idarecilerinin en önemli görevlerinden biridir. Böylesine renkli, kapsamlı ve geniş bir alana yayılan gezilere katılan çocuklarımızın önünde yeni ufuklar açılacağına, önlerindeki uzun yaşamları için güzel bir yol haritası çizeceklerine inanıyorum."
Geziye katılan çocuklar da programdan çok keyif aldıklarını belirterek ilgililere teşekkür etti.