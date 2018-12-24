Son Dakika Haberleri: Bismilli Öğrenciler Konya ve Ankara'yı Gezdi

Bismilli Öğrenciler Konya ve Ankara'yı Gezdi

40 dakika önce

Bismil Belediyesi bir grup öğrenciyi, Konya ve Ankara gezisine gönderdi.

Bismilli Öğrenciler Konya ve Ankara'yı Gezdi, System.String[]
Bismil Belediyesi bir grup öğrenciyi, Konya ve Ankara gezisine gönderdi.

Gezi programı kapsamında Konya'da Torku firmasına ait Çumra Şeker Kampüsünü gezen öğrenciler, şeker ve çikolata üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Konya Bilim Merkezi, Mevlana Müzesi ve Kelebekler Vadisini ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Ankara'ya geçti.

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve Hempa Çocuk Dernek Başkanı İbrahim Enes Duruay ile buluşan öğrenciler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü, 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

Gezi programları hakkında açıklama yapan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, ekonomik anlamda dezavantajlı durumda bulunan gençlere ve çocuklara, hayatın her anında ve alanında fırsat eşitliği sunmak için bu tür programlara önem verdiklerini ifade etti.

Çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların ilçede yapılan hizmetlerden yararlanmasını sağladıklarını kaydeden Yüksel, şöyle devam etti:


"Vatandaşlarımızın, devletimizin ve yerel yönetimlerin sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkan yatırımlardan azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak, kamu idarecilerinin en önemli görevlerinden biridir. Böylesine renkli, kapsamlı ve geniş bir alana yayılan gezilere katılan çocuklarımızın önünde yeni ufuklar açılacağına, önlerindeki uzun yaşamları için güzel bir yol haritası çizeceklerine inanıyorum."

Geziye katılan çocuklar da programdan çok keyif aldıklarını belirterek ilgililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:04 Kaynak: AA

Bismil, Ankara, Konya, Güncel
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