BIST 100 yüzde 0.25 düştü, dolar 8.33 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.25 düşüşle 1,441.33 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.31 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gerilerken, iç piyasada 8.35 liraya kadar yükseldi.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Çarşamba günü erken işlemlerde 395/399 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2733 lira ve en yüksek 8.3522 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,euro en düşük 10.0522 lira ve en yüksek 10.1327 lirayı gördükten sonra, 10.11 – 10.12 lira aralığında,sterlin en düşük 11.7107 lira ve en yüksek 11.8002 lirayı gördükten sonra 11.79 – 11.80 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21154 - 1.21515 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21283 düzeyindeydi.Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863'e yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, aynı dönemde ipotekli konut satışları ise, yükselen faizler nedeniyle, yüzde 2.5 artışla 17 bin 514'e çıktı ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.3'te kaldı.Buna karşılık, Ocak-Nisan döneminde konut satışları yıllık bazda yüzde 6.5 azalışla 358 bin 913'e, ipotekli konut satışları da yüzde 55.8 azalışla 64 bin 730'a geriledi.TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları Nisan'da yıllık bazda yüzde 416.1 artarak 4 bin 77'ye yükseldi.Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 bin 964'e yükseldi.