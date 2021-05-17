BIST 100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 8.33 lirada - Son Dakika

BIST 100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 8.33 lirada

17.05.2021 10:18
BIST 100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 8.33 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.54 artışla 1,449 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.54 artışla 1,449 puanda başladı. Açılışın ardından, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 0.85, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.

ABD'de geçen hafta beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından yükselen doların kazanımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşük tutacağıne ilişkin beklentilerle sınırlandı.

Yeni haftanın ilk açılan Asya-Pasifik bölgesi borsaları, Çin'de sanayi üretimindeki artışa karşın, perakende satışlardaki beklentilerin altındaki gelişmeye bağlı olarak karışık düzeylerde açıldı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken işlemlerde 402/407 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3102 lira ve en yüksek 8.4544 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,euro en düşük 10.0998 lira ve en yüksek 10.2739 lirayı gördükten sonra, 10.13 – 10.14 lira aralığında,sterlin en düşük 11.7367 lira ve en yüksek 11.9296 lirayı gördükten sonra 11.77 – 11.78 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21267 - 1.21513 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21381 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Tepki alışı bekleniyor..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarındaki iyimser hava negatif sürpriz yapan ABD enflasyon verisiyle bozuldu. Satış dalgası sert ve kısa soluklu oldu. Fed başkanlarının açıklamaları ve zayıf üretici kayıpların önemli bir kısmı geri alındı. ABD 10 yıllık tahvil ve S&P 500 bayram Salı günküseviyelerine geri döndü."Bayram tatili sırasında yaşanan gelişmelerin Borsa İstanbul üzerindeki etkisi sınırlı olacak. Ancak yaşanan oynaklığın şiddeti ve Türk lirası üzerindeki negatif yayılmacı etkisi nedeniyle yakından incelenmesi gerekiyor."Geçen haftaki panik satış ve sonrasındaki toparlanma Türkiye varlıkları için iki mesaj veriyor.(i) Piyasalar reflasyon hikayesinden hayatta kal moduna hızla geçip geri dönmesi risk iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. (ii) Gelişmekte olan ülke paraları bu süreçte az hasarla yoluna devam ederken Türk lirasının kayıplarını geri kazanmakta zorlanması yabancı yatırımcının Türk lirasında satış yönünde olduğunu gösteriyor."Beklentilerden zayıf ABD ve Çin verileri sonrası enflasyon cephesinde rahatlayarak haftaya başlıyoruz. Cuma günkü sert yükseliş sonrası ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki geri çekilmeye rağmen Borsa İstanbul'un yükselişle açılmasını bekliyoruz. "Türk lirasının sabah ilk işlemlerde değer kazanması da Borsa İstanbul'u destekliyor. Endeks için 1,430 destek, 1,460-1,480 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Enflasyon, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST 100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 8.33 lirada - Son Dakika Ekonomi


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