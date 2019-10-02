BİST’de pazar yapısı güncelleniyor
19 dakika önce
Borsa İstanbul'da pay piyasasının daha bütüncül bir yapıya kavuşması amacıyla pazar yapıları değiştiriliyor.
Borsa İstanbul'da pay piyasasının daha bütüncül bir yapıya kavuşması amacıyla pazar yapıları değiştiriliyor. Mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı, Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde kendi içinde ikişer gruba ayrılacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:51
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