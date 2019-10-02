BİST’de pazar yapısı güncelleniyor

Borsa İstanbul'da pay piyasasının daha bütüncül bir yapıya kavuşması amacıyla pazar yapıları değiştiriliyor. Mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı, Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde kendi içinde ikişer gruba ayrılacak.