Son Dakika Haberleri: BİST’de pazar yapısı güncelleniyor
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BİST’de pazar yapısı güncelleniyor

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da pay piyasasının daha bütüncül bir yapıya kavuşması amacıyla pazar yapıları değiştiriliyor.

BİST’de pazar yapısı güncelleniyor, System.String[]

Borsa İstanbul'da pay piyasasının daha bütüncül bir yapıya kavuşması amacıyla pazar yapıları değiştiriliyor. Mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı, Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde kendi içinde ikişer gruba ayrılacak.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:51 
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