BİST Genel Müdürü Atilla: "Yatırımcı ilişkilerinde çalışanlar, ülkemizin tanıtımına mutlaka önem... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BİST Genel Müdürü Atilla: 'Yatırımcı ilişkilerinde çalışanlar, ülkemizin tanıtımına mutlaka önem... - Son Dakika Ekonomi

BİST Genel Müdürü Atilla: "Yatırımcı ilişkilerinde çalışanlar, ülkemizin tanıtımına mutlaka önem...

6 saat önce

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Yatırımcı ilişkilerinde çalışan insanlar, kurumlarını, şirketlerini kıymetini arttırmayı elbette çabalıyorlar.

BİST Genel Müdürü Atilla:

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Yatırımcı ilişkilerinde çalışan insanlar, kurumlarını, şirketlerini kıymetini arttırmayı elbette çabalıyorlar. Bunu yaparken ülkemizin tanıtımına da mutlaka önem vermelerini, ön planda tutmalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.


Yatırımcı İlişkileri Derneği -TÜYİD tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen 'TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi' İstanbul'da başladı. Zirvenin açılışında konuşan Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti. Onların bakış açısını anlamayı öğretti. Sadece finansal alanlarda değil aynı zamanda iletişimde de çok iyi olmamızı öğretti. Yatırımcı ilişkilerinde çalışan insanlar, kurumlarını, şirketlerini kıymetini arttırmayı elbette çabalıyorlar. Bunu yaparken ülkemizin tanıtımına da mutlaka önem vermelerini, ön planda tutmalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.


"Aslında yatırımcı profiline sahip kişilerle aynı dili konuşmuyormuşuz"


Yatırımcı ilişkilerinin ne demek olduğunu 2007 yılında öğrendiğini belirten Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Açıkçası o zaman kadar ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu. Her ne kadar 70'li, 80'li yıllarda dünyada çok makbul gören bir olgu olsa da bizim bununla tanışmamız geç oldu. Tanıştıktan sonra şunu fark ettim. Biz aslında dünyanın geri kalanıyla özellikle yatırımcı profiline sahip kişilerle aynı dili konuşmuyormuşuz. Biz kendimizi finansal alanlarda çok yetkin zannediyorduk ama onlarla tanıştığım zaman fark ettim ki biz aynı dili konuşmuyormuşuz. Yatırımcı ilişkileri bana aynı dili konuşmayı öğretti. Onların bakış açısını anlamayı öğretti. Sadece finansal alanlarda değil aynı zamanda iletişimde de çok iyi olmamızı öğretti. Her alanda olduğu gibi bu alanda da değişimler var. Teknoloji her alanda hayatımıza girdiği gibi bu alanda da hayatımıza giriyor. Özellikle algoritmik seçeneklerinden tutunda yapay zekaya kadar birçok alanda farklı açılımlar oluyor. Fakat hala araştırmalar gösteriyor ki yaklaşık yüzde 70'e yakın yatırımcı, hissedar veya bu alana yatırım yapmak isteyenler şirketlerle birebir görüşmeyi en önemli kriterler arasına alıyorlar. Bana göre yatırımcı ilişkileri önemi artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.


"Yatırımcı ilişkilerinde çalışanlar, ülkemizin tanıtımına mutlaka önem vermeli"


Konuşmasına devam eden Atilla, "Yatırımcı ilişkilerinde çalışan insanlar, kurumlarını, şirketlerini kıymetini artırmayı elbette çabalıyorlar. Fakat bunu yaparken şunun da önemini rica ediyorum. Ülkemizin tanıtımına çok ciddi katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla kurumlarını, şirketlerini anlatırken ülkemizin tanıtımına mutlaka önem vermelerini, bunu ön planda tutmalarını özellikle istirham ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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