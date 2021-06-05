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BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın - Son Dakika

BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın

05.06.2021 12:19
BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın, System.String[]

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsaya hem bireysel yatırımcı, hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi olduğuna dikkat çekerek, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz; ama, gençlere tavsiyem, acele etmeyin.

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsaya hem bireysel yatırımcı, hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi olduğuna dikkat çekerek, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz; ama, gençlere tavsiyem, acele etmeyin. Doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin ve daha sağlıklı yatırımlar yapın" dedi.

Günümüzde bireylerin finansal ilişkilerinde bütçe yönetiminden çok daha fazlasını ifade eden "Finansal okuryazarlık" kavramı herkesin günlük hayatının içinde daha ön planda yer almaya başladı. Toplumda finansal bilincin gelişmesi için önem taşıyan finansal okuryazarlığa odaklanan Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul iş birliğinde gerçekleşen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"nde, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı açılış konuşmalarını yaptı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi ortamının işleyişine dayalı ortamı sağlamanın önemine işaret etti ve ekledi: "Yatırımcılar finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenmeli, çalıştıkları aracı kurumların raporlarını, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini incelemeli, birikimlerini, tasarruflarını bu bilgilere göre değerlendirmeli, finansal okur yazarlık seviyesini güçlendirmeli, sosyal medyaya itibar etmemeli. Çünkü artık bilgiye gerçek zamanlı çok hızlı erişilebiliyor."Yatırımcıların bilinçlendirilmesi, doğru karar alabilmesi, doğru bilgiye teşvik edilmesi çok önemli."Konuşmasını, "Aracı kurumlardan yatırımcıları doğru bilgilendirmek adına analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz" diye sürdüren Ergun, "Borsaya da hem bireysel yatırımcı hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi var" dedi ve yatırımcıları doğru bilgiye teşvik etmenin en önemli ayağının "doğru kaynakların kullanımı" olduğuna dikkati çekti. İşe, Z kuşağını anlayarak başlamak gerektiğini vurgulayan Ergun, şöyle devam etti: "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz; ama, gençlere tavsiyem, acele etmeyin. "Doğru bilgileri, doğru kaynaklardan öğrenin ve daha sağlıklı yatırımlar yapın. 'Bugün üç koydum yarın beş kazandım' heveslerine, sosyal medyada yayımlanan fotoğraflara, oradaki gel-gel'lere düşmeyin. "Gençlerimizin burada algıları çok yüksek ve teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Finansal okur yazarlık seviyelerini yükseltmelerini öneriyorum."Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı da açış konuşmasında sermayenin tabana yayılmasının ve yaygınlaşmasının öneminden söz etti. Küçük hissedarların ekonomiye katkılarının değerli olduğunu ve bunun içinde finansal okuryazarlık bilgisinin önemini vurgulayan Belovacıklı şöyle devam etti:  "Finansal kavramları doğru bilmenin ülke kararlarına ve yatırımlara etkisi oldukça büyük. Borsa ve halka arz konuları sadece şirketler açısından değil, küçük sermayedar içinde önem taşıyor."Böylece finansal okuryazarlık yaygınlaşır ve bilinçli bir toplum yetişir. Diğer taraftan ise borsa ve halka arz şirketler için kurumsallık açısından bir yolculuk. "Yeni ortaklarla çıkılan bu yolculuk, iş süreçleri, karar alma ve strateji belirleme gibi konularda şirketleri olumlu yönde etkileyen öğeler olarak sürdürülebilir bir hale getiriyor."Genç nüfusun potansiyelinin Türkiye açısından önemli olduğunu söyleyen Mete Belovacıklı, "Anadolu'da aile şirketleri halka arz veya borsaya dahil olursa bu onları daha da güçlendirir. Bu da şirketlerin tüm süreçlerinde kurumsallaşarak büyümesine etki eder" diye ekledi.Bütçemizle bugün yaşayıp, yarını planlıyoruz"Finansal Okuryazarlık Zirvesi'nin ilk panelinde Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Serkan Arman moderatörlüğünde Finansal Yatırımcı ve Analist Ahmet Mergen, Piramit Menkul Yönetim Kurulu Üyesi   Berra Doğaner, FODER Yönetim Kurulu Üyesi  Murat Sağman ve Finansal Okuryazarlık Öncüsü Özlem Denizmen ile  "Bütçemi nasıl yönetirim?" konusu masaya yatırıldı.Finansal okuryazarlıkta konunun temeline inilerek süreçlerin, hedef belirlenerek oluşturulması, doğru varlık yönetimi gibi konular, panelistlerin uzmanlığında işlendi.Zirvenin ikinci yarısında ise Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Ebru Sungur moderatörlüğünde Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ve  Milliyet Gazetesi Yazarı Zeynep Aktaş ile  "Küçük yatırımcı neden borsada yer almalı?" konusu mercek altına alındı. Küçük sermaye sahipleri ve gençlerin borsaya yatırım yapacakları zaman nelere dikkat etmeleri gerektiğine değinildi. Yatırımların uzun vadeli ve iyi bir şekilde çeşitlendirilmesinin altı çizilen panelde borsaya ilgi gösterilirken bilinçli olmanın önemine dikkat çekildi. Toplumun finansal gelişime katkıda bulunmak amacıyla herkese açık online gerçekleşen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi" Milliyet Gazetesi Youtube hesabından kaydını izlenebiliyor. (https://www.youtube.com/watch'v=a0S95I1QDDU) (Fotoğraflı)


BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın
BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın
BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın
BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın
BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın
BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın
BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın

Milliyet Gazetesi, Borsa İstanbul, Yatırımcı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın - Son Dakika Ekonomi


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