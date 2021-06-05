BİST GM Ergun: Gençlere tavsiyem, acele etmeyin sağlıklı yatırımlar yapın

Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsaya hem bireysel yatırımcı, hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi olduğuna dikkat çekerek, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz; ama, gençlere tavsiyem, acele etmeyin. Doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin ve daha sağlıklı yatırımlar yapın" dedi.

Günümüzde bireylerin finansal ilişkilerinde bütçe yönetiminden çok daha fazlasını ifade eden "Finansal okuryazarlık" kavramı herkesin günlük hayatının içinde daha ön planda yer almaya başladı. Toplumda finansal bilincin gelişmesi için önem taşıyan finansal okuryazarlığa odaklanan Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul iş birliğinde gerçekleşen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"nde, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı açılış konuşmalarını yaptı.