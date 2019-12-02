Son Dakika Haberleri: BİST haftaya yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 5.73 lirada
Son Dakika Ekonomi BİST haftaya yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 5.73 lirada - Son Dakika Ekonomi

BİST haftaya yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 5.73 lirada

7 saat önce

Geçen haftayı 106 bin 904 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftaya yüzde 0.42 artışla 107 bin 350 puandan başladı.

BİST haftaya yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 5.73 lirada, System.String[]

Geçen haftayı 106 bin 904 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftaya yüzde 0.42 artışla 107 bin 350 puandan başladı. BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.4 artışla 150 bin 606 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla, 12.44 ve 12.14 seviyelerinde sabit kaldı.

dolar en düşük 5.7356 lira ve en yüksek 5.7574 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.3244 lira ve en yüksek 6.3497 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4133 lira ve en yüksek 7.4379 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:06 Kaynak: DHA
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