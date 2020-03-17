BIST-Pay piyasasında devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST-Pay piyasasında devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi

BIST-Pay piyasasında devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı

6 saat önce

Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

BIST-Pay piyasasında devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı, System.String[]

Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya  kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir."


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:32 Kaynak: DHA
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