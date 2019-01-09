Son Dakika Haberleri: BIST, Pekin görüşmelerinin ardından alıcılı

BIST, Pekin görüşmelerinin ardından alıcılı

1 saat önce

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik ilerleme kaydettiği beklentileri BIST 100'e destek oldu.

BIST, Pekin görüşmelerinin ardından alıcılı, System.String[]
ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik ilerleme kaydettiği beklentileri BIST 100'e destek oldu. Endeks günün ilk yarısında yüzde 0,59 prim yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:25 

prim, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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