BIST, Pekin görüşmelerinin ardından alıcılı
1 saat önce
ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik ilerleme kaydettiği beklentileri BIST 100'e destek oldu.
ABD
ve Çin
'in ticaret anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik ilerleme kaydettiği beklentileri BIST 100'e destek oldu. Endeks günün ilk yarısında yüzde 0,59 prim
yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:25
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