BIST yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.80 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.80 lirada - Son Dakika Ekonomi

BIST yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.80 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.02 artışla 108 bin 30 puandan başladı.

BIST yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.80 lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.02 artışla 108 bin 30 puandan başladı. BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.05 düşüşle 150 bin 685 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek sırasıyla, 12.48 ve 12.07 düzeylerinde sabit kaldı.

Merkez Bankası'nın bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı öncesinde, dolar 5.80 lira üzerindeki konumunu koruyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri toplam 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

Piyasalardaki işlemlerde;

dolar en düşük 5.7992 lira ve en yüksek 5.8099 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

euro en düşük 6.4347 lira ve en yüksek 6.4464 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6124 lira ve en yüksek 7.6662 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında hareket ediyor.


- İstanbul
Merkez Bankası, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
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