BIST yüzde 0.4 arttı, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 0.42 artışla 107 bin 350 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 107 bin 318 puanı ve en yüksek 107 bin 803 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.76 artışla 107 bin 720 puana yükseldi. BIST Bankacılık Endeksi gün ortası işlemlerinde yüzde 0.4 artışla 150 bin 605 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.32 düşüşle 12.40'a gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstemeyerek 12.14 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 5.7320 lira ve en yüksek 5.7574 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3225 lira ve en yüksek 6.3497 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4122 lira ve en yüksek 7.4379 lirayı gördükten sonra 7.42– 7.43 lira aralığında işlem görüyor.