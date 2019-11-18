Son Dakika Haberleri: BIST100 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek düzeyini gördü
Son Dakika Ekonomi BIST100 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek düzeyini gördü - Son Dakika Ekonomi

BIST100 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek düzeyini gördü

6 saat önce

Haftaya yüzde 0.50 artışla 105 bin 902 puanla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 106 bin 550 puana kadar çıkarak yılın en yüksek düzeyini gördü.

BIST100 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek düzeyini gördü, System.String[]

Haftaya  yüzde 0.50 artışla 105 bin 902 puanla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 106 bin 550 puana kadar çıkarak yılın en yüksek düzeyini gördü.

Güne yüzde 0.65 artışla 149 bin 171 puandan başlayan BİST Bankacılık Endeksi, güniçi en yüksek 150 bin 80 puanı en düşük 149 bin 136 puanı gördükten sonra yüzde 1.05 artışla 149 bin 762 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi değişmeyerek sırasıyla 12.41, 12.12 düzeyinde.

dolar en düşük 5.7348 lira ve en yüksek 5.7527 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.3477 lira ve en yüksek 6.3648 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4206 lira ve en yüksek 7.4378 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
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