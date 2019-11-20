Son Dakika Haberleri: BIST100 108 bin puanı, dolar 5.68 lirayı gördü
Son Dakika Ekonomi BIST100 108 bin puanı, dolar 5.68 lirayı gördü - Son Dakika Ekonomi

BIST100 108 bin puanı, dolar 5.68 lirayı gördü

6 saat önce

Küresel gelişmelerle piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak, dövizler hafif gerilerken, hisse senedi fiyatlarındaki artış sürüyor.

BIST100 108 bin puanı, dolar 5.68 lirayı gördü, System.String[]

Küresel gelişmelerle piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak, dövizler hafif gerilerken, hisse senedi fiyatlarındaki artış sürüyor. Döviz piyasalarında dolar 5.68 lirayı, Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) 108 bin puanı gördü.

Yeni güne yüzde 0.18 düşüşle, 107 bin 340 puanda başlayan BIST100 108 bin 142 puana kadar çıktıktan sonra  107 bin 500 düzeylerine çekilirken, 5.68 lirayı görün dolar da 5.69 - 5.70 lira aralığına döndü.

Döviz piyasalarında;

dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7222 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.2916 lira ve en yüksek 6.3356 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3403 lira ve en yüksek 7.3917 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında hareket ediyor.


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:05 Kaynak: DHA
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