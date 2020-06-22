BIST100 115 bin puanı aştı, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 114 bin 267 puan ile 115 bin 447 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.39 artışla Şubat sonundan bu yana ilk kez 115 bin puanın üzerinde kapandı.

Kapanışta BIST100 115 bin 190 puana yükselirken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.75, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 artıdaydı.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı.

Covid-19 pandemisinde ikinci dalgaya ilişkin gelişmelere bağlı olarak eknomik toparlanmanın yavaşlayabileceğine ilişkin endişelerin etkili olduğu piyasalarda risk iştahı baskı altında kalırken, dövizler yeni haftaya yatay başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8327 lira ve en yüksek 6.8592 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

euro en düşük 7.6418 lira ve en yüksek 7.7150 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4376 lira ve en yüksek 8.5283 lirayı gördükten sonra 8.52 – 8.53 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1168 - 1.1269 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1267 düzeyindeydi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'ya göre, hem zaman zaman artan jeopolitik riskler, hem de korona virüsün artış göstermesinin ekonomideki toparlanma sürecine gölge düşürmesi, doları destekleyen nedenler olurken, paritenin de kaçınılmaz olarak baskı altında kalmasına yol açıyor:

"Bu kapsamda özellikle 1.13'ün üzerinde güçlü satışla karşılaşan paritenin artan riskler doğrultusunda sıklıkla 1.12 sınırına doğru geri çekildiğini gördük.

"Bu seviyeyi teknik açıdan önemli bir destek olarak görmeye devam ediyoruz. Öyle ki hafta içinde 1.12'nin altında kapanışlar görmemiz durumunda daha düşük seviyelere kapı açılmasını bekleriz.

"Haziran ayı başından bu yana küçük çaplı yükselişlerle yönünü yukarı çeviren dolar/lira, 3 Haziran'dan bu yana yaklaşık yüzde 1.5 yükselmiş durumda.

"Haftanın devamında ise Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararlar TL'nin performansına doğrudan etki edebilir.

"Liranın özellikle küresel risk iştahının daraldığı dönemlerde reel faiz desteğinden yoksun olmasının etkilerini belirgin şekilde hissettiğini düşünürsek olası bir faiz indiriminin boyutunun piyasa beklentisi ile ne derece örtüşeceğinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.

"Bu noktada beklentilerden daha güçlü bir faiz indiriminin TL'de volatiliteyi artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."