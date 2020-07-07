BIST100 119 bin puanı aştı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika

BIST100 119 bin puanı aştı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.26 artışla 118 bin 792 puanda başladığı Salı gününü, 19 Şubat'taki 119 bin 196 puanlık kapanıştan sonra ilk kez 119 bin puanın üzerinde kapandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.26 artışla 118 bin 792 puanda başladığı Salı gününü, 19 Şubat'taki 119 bin 196 puanlık kapanıştan sonra ilk kez 119 bin puanın üzerinde kapandı.

Gün boyunca 117 bin ile 119 bin 745 puan arasında dalgalanan BIST100, günü yüzde 0.72 artışla 119 bin 338 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.86, BIST Mali Endeks yüzde 0.19, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.89 artıdaydı.

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Hazine'nin, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihracında reel faiz yüzde 1.55 oldu. Tahvilde net satış 2 milyar 606.9 milyon lira, nominal teklif 4 milyar 697.2 milyon lira oldu.

Merkez Bankası (TCMB) lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli indirime gideceğini açıkladı. İnternet istesindeki verilere göre banka zorunlu karşılıklara ödediği faiz oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.

Değişiklik ile birlikte reel kredi büyümesine ilişkin belirlenen koşulları sağlayan bankalar için zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı yüzde 7.0, diğer bankalara yüzde 0.0 olacak.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi güne 471/481 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.29 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8520 lira ve en yüksek 6.8689 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.7340 lira ve en yüksek 7.7844 lirayı gördükten sonra, 7.74 – 7.75 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5607 lira ve en yüksek 8.6364 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1258 - 1.1332 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1275 düzeyindeydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in ABD ekonomisindeki gelişmeleri yakından izleyerek, "tam olarak neler olduğunu anlamaya çalıştığını" söyledi.

Financial Times'ın sorularını yanıtlayan Bostic, bir yandan birçok eyalette yüksek sayıda yeni vakalar yaşanırken, ABD ekonomisinin, Covid-19 krizinden toparlanmasında dengelenme gördüğünü söyledi.

ABD Haziran ayı ISM hizmetler endeksi dün 57.1 değerini alarak 50.2 olan beklentileri aştı ve dünya ekonomisinin Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinden sonra sağladığı toparlanmaya duyulan güveni artırdı.

Bostic, ekonomideki gelişmelerden bazılarının olumsuz etkileri olabileceğini ve bunun da gidişatı biraz inişli-çıkışlı duruma getirebileceğini vurguladı ve ekledi:

"Fed, tam olarak neler olup bittiğini anlayabilmek için bu gelişmeleri yakından izliyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 119 bin puanı aştı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika Ekonomi
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