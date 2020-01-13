BIST100 120 bin puanı aştı, dolar 5.86 lirada

Güne yüzde 0.79 artışla 119 bin 595 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 120 bin puan düzeyini aşarak yüzde 1.31 artışla 120 bin 224 puana, BIST Bankacılık Endeksi de 2.30 artışla 175 bin 215 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 1.66 düşüşle 11.28 düzeyine gerilerken, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi değişmeyerek 11.21 düzeyinde.

Gün ortasına doğru;

dolar en düşük 5.8582 lira ve en yüksek 5.8797 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

euro en düşük 6.5193 lira ve en yüksek 6.5432 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6244 lira ve en yüksek 7.6722 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında işlem görüyor.