BIST100'den 121 bin 619 puan ile açılış rekoru - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BIST100'den 121 bin 619 puan ile açılış rekoru - Son Dakika Ekonomi

BIST100'den 121 bin 619 puan ile açılış rekoru

6 saat önce

Merkez Bankası'nın politika faizini 12.00'dan 11.25'e çekerek 75 baz puanlık indirime gitmelesinin ardından Perşembe gününü 121 bin 1 puanda kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni güne yüzde 0.51 artışla 121 bin 619 puan ile yeni rekor düzeyden başladı.

BIST100'den 121 bin 619 puan ile açılış rekoru, System.String[]

Merkez Bankası'nın politika faizini 12.00'dan 11.25'e çekerek 75 baz puanlık indirime gitmelesinin ardından  Perşembe gününü 121 bin 1 puanda kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni güne yüzde 0.51 artışla 121 bin 619 puan ile yeni rekor düzeyden başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de Perşembe gününü 176 bin 872 puanda tamamladıktan sonra  güne yüzde 0.66 artışla 178 bin 40 puandan başladı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi ve iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi değişim göstermeyerek sırasıyla 11.09, 10.33 düzeyinde.

Faiz indiriminin ardından son bir ayın en düşük seviyesini gören dolar 5.85 düzeyinde.

Açılış işlemlerinde;

dolar en düşük 5.8484 lira ve en yüksek 5.8642 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

euro en düşük 6.5179 lira ve en yüksek 6.5338 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6540 lira ve en yüksek 7.6715 lirayı gördükten sonra 7.66 – 7.67 lira aralığında hareket ediyor.


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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