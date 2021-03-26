BIST100 Endeksi yüzde 1.06 yükselişle başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 1.06 yükselişle 1,409.20 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.26, BIST Mali Endeks yüzde 1.04 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.

İş Yatırım'ın, "Üçüncü dalga satışı sonrası toparlanma çabaları" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları "üçüncü dalga" satışı sonrası toparlanmaya çalışıyor. S&P 500 ve Russell 2000 seans içi gördüğü dip seviyelerden yüzde 2.0 ve yüzde 4.0 yükselerek günü kapatmayı başardı. Gelişmekte olan piyasalarda Çin'in önderliğinde güçlü bir yükselişle güne başlıyoruz."Yükselişi destekleyen iki önemli gerekçe görüyoruz."(i) Biden'ın önümüzdeki 100 gün için aşı hedefini 100 milyondan 200 milyona çıkarması; "(ii) Ay sonu portföylerde hisseden tahvile yönelme olacağı beklentisinin zayıflaması."Türkiye varlıkları dün gelişmekte olan borsalara paralel zayıf bir seyir izledi. MSCI Türkiye yüzde 1.6 gerileyerek sene başından beri kaybını yüzde 18'e taşıdı. "Yabancı yatırımcıların genelde satış yönünde olması ve banka hisselerinin yükselişe katılmadığı halde düşüşte başı çekmesi bizi rahatsız ediyor."Dünya borsalarındaki pozitif havayı arkasına alan Borsa İstanbul'un yüzde 0.5'e yakın yükselişle açılmasını bekliyoruz."Endeks için destek olarak 1,380, direnç olarak 1,430 seviyesi öne çıkıyor. Yükselişin kalıcı olup olmadığı swap faizlerinin seyrine ve yabancı yatırımcının banka satışının kesilmesine bağlı olarak belirlenecek."