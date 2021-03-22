BIST100 Endeksi yüzde 6.65 düşüşle başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 6.65 düşüşle 1,427.33 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 6.64, BIST Mali Endeks yüzde 7.87 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 6.06 eksideydi.
TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Cuma günü zayıf bir seyir izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi:"Makroekonomik veri akışı sınırlıyken, salgının hızlanmasına ve kısıtlama tedbirlerinin artabileceğine yönelik kaygılarla riskli varlıklarda satış baskısı hakimdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.73'te sabit kalırken, dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında güçlendi. "Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ayrışma yaşanırken, hisse senetlerinde genele yayılan düşüşler meydana geldi. Ham petrol fiyatları Cuma günü toparlanırken, altın fiyatlarında yükseliş yavaşlayarak devam etti."Türk finansal varlıklar karışık bir seyir izledi. TCMB'nin beklentilerin ötesinde bir faiz artırımı yapması TL'yi desteklese de diğer finansal varlıklarda küresel eğilimlerle uyumlu bir tablo oluştu. "TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1,5 değer kazanırken, Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 1.4 ve yüzde 2.1 düştü. Ülke risk primi hafif gerilerken, TL cinsi tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş yaşandı. "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada, uygulanmakta olunan enflasyonda düşüşü önceliklendiren makropolitika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. "Maliye politikasının para politikasını tamamlayıcı yönde olmayı sürdüreceğini ifade eden Bakan Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edileceğini vurguladı."Yeni güne küresel piyasalar Cuma'dan kalan eğilimlerle kırılgan bir başlangıç yaptı. Salgınla ilgili kaygılar diğer ülkelerde riskli varlıkları satış baskısı altında tutarken, gün içinde jeopolitik gelişmelere ek olarak aşı ve salgın ile ilgili haberler, ABD Şubat ayı ikinci el konut satışları izlenecek. "Yurtiçinde Hazine 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecekken, Şubat ayı merkezi yönetim borç stoku verilerini yayınlayacak. "Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."
Kaynak: DHA
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