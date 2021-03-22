BIST100 Endeksi yüzde 6.65 düşüşle başladı

TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Cuma günü zayıf bir seyir izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 6.65 düşüşle 1,427.33 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 6.64, BIST Mali Endeks yüzde 7.87 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 6.06 eksideydi.

Son dakika: Borsa güne yüzde 6,65 düşüşle başladı, işlemler geçici olarak durduruldu

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