Bist100 güne yatay başladı, dolar 5.68 lirada

Salı gününü yüzde 1.11 düşüşle 101 bin 447 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0,02 artışla 101 bin 470 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.51 düşüşle 144 bin 266 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.15 ve yüzde 15.38 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6801 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2911 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0989 lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Gözler Fed toplantısı ve petrol fiyatlarında…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, hasarlı tesislerde üretimin 2-3 hafta içinde normale döneceğine dair açıklamaların ardından 63.6 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları, bu sabah 64.6 dolardan işlem görüyor. (Dün BIST'in kapanış saatindeki seviyeye oldukça yakın). Üretim tarafı ile ilgili yapılan açıklamalara rağmen, jeopolitik risk primi fiyatlarda kalmaya devam ediyor. Nitekim bugün Pentagon'un saldırı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

"Petrol şoku tarafından gölgelenen bu haftanın en önemli gelişmesi bu akşam sonuçlanacak FED toplantısı ve ardından Türkiye saati ile 21: 30 da yapılacak Powell'ın konuşması. Toplantıda 25 baz puanlık indirime kesin gözü ile bakılırken, global belirsizlik ve enflasyon ile ilgili açıklamalar, Ekim ve Aralık toplantıları ile ilgili verilecek işaretler, karara konulacak şerh sayısına ve likidite sıkışıklığı ile ilgili FED atacağı adımlar ile ilgili açıklamalar izlenecek.

"Yurtiçinde ise günün önemli haberi BDDK'nın 46 milyar lira tutarındaki enerji ve inşaat sektörü kredisinin yıl sonuna kadar takibe alınması ile ilgili yaptığı bildirim. Her ne kadar bu haber 2019 banka karlılıklarını aşağıya çekebilecek olsa da önemli bir belirsizliği azalttığı için orta ve uzun vadede olumlu olacaktır."