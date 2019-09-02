Bist100 güne yüzde 0.02 artışla başladı, dolar 5.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.02 artışla 96 bin 737 puanda başladı. Endeks geçen haftayı günlük yüzde 0.84 artışla 96 bin 718 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.12 artışla 133 bin 714 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.26 ve yüzde 16.49 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.8101 lira ve en yüksek 5.8405 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

euro en düşük 6.3887 lira ve en yüksek 6.4240 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0737 lira ve en yüksek 7.1144 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Ağlatma beni Arjantin…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Eylül ayına negatif haber akışıyla başlıyoruz: (i) Arjantin rezerv kaybını engellemek için sermaye kontrolü başlattı; (ii) ABD - Çin ticaret savaşında yeni gümrük vergileri devreye girdi.

"Küresel risk iştahında bozulma işaretleri artıyor. Gelişmekte olan ülke paraları 2010 yılından beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

"Ancak henüz Arjantin'den yayılan bulaşıcı bir etki söz konusu değil. Ağustos ayında Arjantin hisse senetleri dolar bazında yüzde 50 çakılırken gelişmekte olan ülke borsalarındaki satış yüzde 5.0 düzeyinde kaldı. MSCI Türkiye yüzde 10 kayıpla Arjantin'den sonra en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke endeksi konumunda.

"Türkiye'nin kapalı olduğu Cuma gününden Pazartesi sabahına kadar dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da hafif yukarı bir açılışa işaret ediyor. Ancak Arjantin'de yaşanan son gelişmeler CDS seviyesinde ve kur cephesindeki baskıyı artırabilir.

"Ekonomi cephesinde bugün 2. çeyrek büyüme (yüzde 2.0 daralma bekleniyor) ve Ağustos PMI verileri (hafif toparlanma bekleniyor) izlenecek."