Bist100 güne yüzde 0.04 düşüşle başladı, dolar 5.73 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0.04 düşüşle 103 bin 832 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.1 düşüşle 103 bin 876 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.32 düşüşle 149 bin 825 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 13.74 ve yüzde 14.15 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7122 lira ve en yüksek 5.7422 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.2474 lira ve en yüksek 6.2762 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0174 lira ve en yüksek 7.0474 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.4 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Global Risk Algısı Bozuluyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde doların son günlerdeki yükselişinin risk algısını bozarak gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dolardaki bu hızlı çıkışı yine bir Amerikan verisi frenlemişe benziyor. Son 10 yılın en kötü ABD üretim verisi sonrası 100 seviyesini geçmesi beklenen DXY, 99'lara kadar geri çekilerek bir anlamda rahatlık sağladı . Ancak bu hızlı volatilite ve alevlenen global büyüme endişeleri global anlamda risk algısını olumsuz anlamda etkilemeye başladı. Bu sabah ki işlemlerde Asya spot ve vadeli piyasalarında da satışların hakim olduğunu görüyoruz. Dun jeopolitik risklerin yeniden yükselişi de özellikle hisse senedi piyasamızın üzerinde tansiyonu artırmış gözüküyor.

"Bankaların önderliğinde geçtiğimiz Cuma gününden beri güçlü bir ralli yapan BIST, dün TL'nin zayıflaması ile tetiklenen kar satışlarıyla geriledi. Ayrıca jeopolitik risklerin tekrar gündeme gelmesi de satışları ivmelendirdi. Ancak Amerikan üretim verisinin beklentilerden düşük gelmesi satışların derinleşmesini engelleyerek endeksin 103 bin 500 seviyesinde bulunan desteğinin çalışmasına neden oldu. Bugün endeksin güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. Aşağıda ise ana destek 100 bin 600 seviyesi olmaya devam ediyor.

"İçeride veri gündemi çok yoğun gözükmüyor. Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Dışarıda ise ABD'de açıklanacak ADP istihdam verisi gün en önemli verisi olarak ön plana çıkıyor."