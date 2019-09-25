Bist100 güne yüzde 0.15 düşüşle başladı, dolar 5.69 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.15 düşüşle 101 bin 695 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.47 düşüşle 144 bin 939 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.59 ve yüzde 14.58 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6916 lira ve en yüksek 5.7070 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.2656 lira ve en yüksek 6.2906 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1011 lira ve en yüksek 7.1284 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Trump konuşunca piyasalar (d)inliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarındaki olumlu hava Trump'ın Çin'i ve küreselleşmeyi vuran açıklamaları sonrası bozuldu. Demokratların Trump'ın azledilmesi için yeni bir girişimde bulunması risk iştahını bozan diğer bir gelişmeydi.

"Türkiye piyasaları ABD teklifi beklentisi ile uzun bir aradan sonra dünyadan pozitif ayrıştı. ABD'nin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için F35'lerin satışı, çelik ve alüminyum vergileri, serbest ticaret anlaşması sonrası Türkiye varlıkları açık ara dünyanın en çok kazandıran yatırım araçları oldu.

"Trump'ın konuşması sonrası ABD ve Asya borsalarındaki kayıplar Borsa İstanbul'un hafif satıcılı açılacağına işaret ediyor. ABD'nin iyi niyet teklini ilettiği baz senaryoda Borsa İstanbul'un 101 bin 500 destek seviyesinin üzerinde tutunmasını ve ilk fırsatta yukarıyı denemesini bekliyoruz.

"Hazine'nin 2018 Temmuz'undan beri ilk kez 10 yıl vadeli Türk lirası borçlanmak için ihale açması bekleniyor. Ağustos 2018 döviz şokundan ilk kez yapılacak 10 yıl vadeli borçlanmaya gelecek talep Türkiye'nin normalleşmesi yolunda önemli bir işaret olacak."