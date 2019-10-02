Bist100 güne yüzde 0.2 ekside, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 0.04 düşüşle 103 bin 832 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100),en düşük 103 bin 268 ve en yüksek 104 bin 446 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.2 düşüşle 103 bin 670 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.32 düşüşle 149 bin 825 puanda başladık taon sonra en düşük 148 bin 694 puanı ve en yüksek 151 bin 412 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.33 kayıpla 149 bin 809 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.38 artışla yüzde 13.93 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.15 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7122 lira ve en yüksek 5.7583 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.2474 lira ve en yüksek 6.2852 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0174 lira ve en yüksek 7.0626 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.4 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Piyasa gözlerini ABD istihdam verilerine doğru çeviriyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Haftanın ikinci işlem gününde global görünümde borsalarda satış ağırlıklı bir seyrin oluştuğu gözlendi. Günün ilk önemli sayılabilecek verisi olan Avrupa Bölgesi'nde enflasyon verisi geçen ay beklenmedik bir şekilde yavaşlama kaydetti. Avrupa Bölgesi'nde tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık yüzde 0.9 artarak AMB'nin yüzde 2.0'nin hedefinden oldukça uzakta geldi. Bu görünüm bir kez daha Avrupa Merkez Bankası'nın en son parasal teşvik paketinin gerekli olduğuna dair görüşleri destekledi. Bu sonucun ardından Avrupa endekslerine baktığımızda yüzde1.0'lere varan satışların yaşandığı gözlendi. Ayrıca dün izlediğimiz diğer veri olan İmalat PMI verisinin de Avrupa Bölgesi'nde beklentilerin biraz üzerinde 45.7 olarak açıklanmış olması, 50 daralma bölgesini altında devam eden hareket nedeniyle bir başka olumsuzluk unsuru olarak karşımıza çıktı.

"ABD seansı açılışında FED'in bilanço büyütülmesi adına likiditeyi artırmak için yaptığı hamlelerin banka hisselerindeki olumlu etkisiyle alıcılı açılış yapılmış olsa da açıklanan ISM İmalat PMI verisinin beklentilerin oldukça altında 47.8 olarak açıklanması sonrası satışa doğru yöneldiği gözlendi. Bu sonuca göre ABD'de imalat sektöründeki aktivite 10 yıldan daha uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. ISM verisi, olumlu beklentiler ve FED yetkililerinin güçlü ekonomiye dair açıklamalarının aksine ABD ekonomisinin hızlı bir yavaşlamaya doğru gittiğini gösteren bir önemli işaret olarak algılanmalı. İmalat aktivitesindeki bu yavaşlama FED'in faiz indirim beklentilerini de güçlendirdi. 30 Eylül'de yüzde 39.8 olan 30 Ekim tarihli FED toplantısı için faiz indirim ihtimali ISM verisi ardından yüzde 62.5 seviyesine yükseldi.

"Yurtiçinde ise İSO'nun açıkladığı İmalat PMI verisi Eylül ayında 17 ay sonra ilk kez 50 seviyesine ulaştı. Verinin detaylarına göre yeni siparişler Eylül'de son bir buçuk yıllık dönemde ilk kez büyüme gösterdi. Yeni ihracat siparişlerinde ise yavaşlama devam etti. Toplam yeni siparişlerdeki yükseliş, bazı firmaları üçüncü çeyreğin sonunda üretimi artırmaya teşvik etti. Yeni siparişlerin yeniden büyümeye başlamasıyla birlikte istihdam son 14 ayda ilk kez artış kaydetti ancak yeni siparişlerde olduğu gibi istihdamdaki artış da sınırlı düzeyde gerçekleşti. Ayrıca Fitch'de Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yüzde -1.1'den yüzde - 0.3'e yukarı yönde revize etti.

"Olumlu sayılabilecek imalat PMI ve Fitch haberine rağmen yurtiçi piyasalarda lira varlıklara yönelik satıcılı bir eğilimin yaşandığı gözlendi. Gün içerisinde Suriye'ye ilişkin jeopolitik riskler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50+1 tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamaları satış baskısının nedenleri arasında gösterebiliriz. Erdoğan'ın açıklamalarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 40'ın üzerinde oy alan ismin Cumhurbaşkanı seçileceği ve bu sayede en az yüzde 50 artı 1 oy şartının aranmayacağı bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor ve Meclis'e ön hazırlığı getirilebilir.

"Bu gelişmeler akabinde liradaki değer kayıplarıyla kurda altı günden sonra ilk kez hızlı bir yükselişle 5.72 seviyesinin üzeri test edildi. Yeni günde ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek."