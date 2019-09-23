Bist100 güne yüzde 0.21 artışla başladı, dolar 5.72 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.21 artışla 100 bin 445 puanda başladı. Endeks geçen haftayı günlük yüzde 0.1 düşüşle 100 bin 236 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.29 artışla 141 bin 958 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.47 düşüşle yüzde 14.96 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.89 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7149 lira ve en yüksek 5.7447 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.3048 lira ve en yüksek 6.3392 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1224 lira ve en yüksek 7.1780 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

Olası Erdoğan Trump görüşmesi piyasaları hareketlendirebilir" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD – Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle küresel piyasalar haftaya hafif kayıpla başlıyor. Çin yetkililerinin ABD tarım alanlarına yaptığı ziyaretin iptal edildiği haberi üzerine Şangay borsası ve yuan satıcılı bir seyir izliyor. Emin liman yatırım aracı altın fiyatlarında da sınırlı bir yükseliş görülüyor.

" Fed'in beklenenden daha az güvercin toplantısı sonrası Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalara göre kötü performans göstermeye devam ediyor. MSCI Türkiye gelişmekte olan ülkelerden günlük yüzde 2.0, haftalık bazda yüzde 4.0 negatif ayrıştı.

"ABD vadelileri ve Türk lirasının seyri hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor. Merkez Bankası'nın yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 1.0 puan artırmasının bankacılık sektörü ve döviz piyasası üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Başkan Erdoğan ve Başkan Trump'ın Salı günü görüşmesi (henüz kesin değil) piyasaları hareketlendirecek bir gelişme olur."

- İstanbul