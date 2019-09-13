Bist100 güne yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.67 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.25 102 96 bin 706 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü günlük yüzde 0.52 artışla 102 bin 447 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.14 artışla 147 bin 714 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.10 ve yüzde 15.27 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6533 lira ve en yüksek 5.6783 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

euro en düşük 6.2533 lira ve en yüksek 6.2979 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9779 lira ve en yüksek 7.0382 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Merkez nerede duracak?" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel risk iştahının zayıf ekonomik verilere rağmen güçlü seyretmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı: " Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetmeye devam etmesi piyasalarda bazuka etkisi yaratmadı ama küresel risk iştahını destekledi.

"Yüksek betalı Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Merkez Bankası'nın beklentilerin (275 baz puan) üzerinde faiz indirimine (325 baz puan) rağmen dün Türk lirası, 10 yıllık yerel tahvil ve eurotahvillerde açık ara en çok kazandıran gelişmekte olan piyasaydık. Merkez Bankası'nın faz indirimi sonrasında Türk lirası yüzde 3.6 reel faizle, Meksika Pesosundan (yüzde 4,0) sonra en yüksek getiriyi sağlayan para birimi. Oynaklığa göre düzeltilmiş nominal faizde de Arjantin'den sonra en yüksek getiriyi sağlıyoruz.

"Yaptığımız hesaplamalar Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık aylarında toplam 150 baz puan faiz indirmesi durumunda gelişmekte olan ülke reel faiz ortalamasına geleceğimizi gösteriyor. Ancak kredi notu ve CDS seviyesi olarak gelişmekte olan ülkelere göre daha kötü durumda olduğumuzu belirtelim.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'daki yükselişin bankaların önderliğinde devam edeceğini gösteriyor. Kar satışlarına rağmen 102 bin 500 civarında tutunan Borsa İstanbul risk iştahının güçlü seyretmeye devam etmesi durumunda kısa vadede 104 bin, orta vadede 106 bin dirençlerini kırabilir."

- İstanbul