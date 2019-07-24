Son Dakika Haberleri: BİST100 güne yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.71 lirada
Son Dakika Ekonomi Haber

BİST100 güne yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

1 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.25 artışla 102 bin 809 puanda başladı.

BİST100 güne yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.71 lirada, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.25 artışla 102 bin 809 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.75 düşüşle 102 bin 556 puanda tamamlamıştı
BİST Bankacılık Endeksi, güne Salı günün kapanış değerine göre bir değişim göstermeyerek 148 bin 730 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.28 ve yüzde 17.68 düzeyindeler.
Erken işlemlerde:
dolar en düşük 5.7001 lira ve en yüksek 5.7301 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.2 lira aralığında,
euro en düşük 6.3562 lira ve en yüksek 6.3897 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0965 lira ve en yüksek 7.1272 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "Pozitif ayrışmaya devam…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"Dünya piyasalarındaki yükseliş ABD - Çin görüşmelerinin yeniden başlayacağı haberi üzerine ivme kazandı. IMF'nin 2019, 2020 yılları küresel büyüme tahminlerini hafif aşağı çekmesinin piyasa etkisi olmadı.
"Borsa İstanbul dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. ABD'nin Türkiye yaptırımlarını gecikmeli ve sınırlı uygulayacağı beklentisi ile MSCI Türkiye Salı günü yüzde 1.7 (GOÜ yüzde 0.2) yükseldi. 10 yıllık tahviller ve Türk lirasında ise Merkez Bankası'nın 300 baz puanın üzerinde faiz indireceği beklentisi ile satıcılı bir seyir var.
"Trump'ın senatörler ile toplantısından sızan pozitif haber akışı satışları sınırlayacaktır."


- İstanbul
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 17 uçak, sahipleri almazsa hurdaya çıkarılacak Metro İstanbul: İstasyonlardaki hava kalitesi, vatandaşların huzur ve güvenle kullanacakları bir değerde Osmanlı torunu Boris Johnson'ın dedesinin de kaldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalı, rekor fiyata satışa çıkarıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:43:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİST100 güne yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.71 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]