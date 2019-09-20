Son Dakika Haberleri: Bist100 güne yüzde 0.30 artıda başladı, dolar 5.70 lirada
Son Dakika Ekonomi Haber

Bist100 güne yüzde 0.30 artıda başladı, dolar 5.70 lirada

19 dakika önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.30 artışla 100 bin 641 puanda başladı.

Bist100 güne yüzde 0.30 artıda başladı, dolar 5.70 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.30 artışla 100 bin 641 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.63 artışla 142 bin 498 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.06 ve yüzde 15.03 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7020 lira ve en yüksek 5.3354 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.3123 lira ve en yüksek 6.3354 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1592 lira ve en yüksek 7.1970 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi
Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bist100 güne yüzde 0.30 artıda başladı, dolar 5.70 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]