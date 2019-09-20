Bist100 güne yüzde 0.30 artıda başladı, dolar 5.70 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.30 artışla 100 bin 641 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.63 artışla 142 bin 498 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.06 ve yüzde 15.03 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7020 lira ve en yüksek 5.3354 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.3123 lira ve en yüksek 6.3354 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1592 lira ve en yüksek 7.1970 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.