Bist100 güne yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 5.75 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.38 artışla 102 bin 311 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü günlük yüzde 0.7 artışla 101 bin 922 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.37 artışla 145 bin 252 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.75 ve yüzde 15.5 düzeyindeler.

Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında ele alınacak ve kamuoyuna açıklanacak makroekonomik projeksiyonlarından bazı büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize edeceği öngörülüyor. Projeksiyonların, önümüzdeki yıllar için manşet ve çekirdek enflasyonda sadece ılımlı bir artışa işaret etmesi de beklentiler arasında. Konuya yakın kaynaklara göre ECB'nin açıklayacağı rakamlar bu yıl ve gelecek yıl büyümenin yüzde 1'in çok üzerinde olmayacağına işaret edecek. Tahminlerin, ECB'nin enflasyon hedefine ulaşmakta zolandığı ortamda yeni bir tur teşvik uygulamasına ihtiyaç duyduğuna işaret edeceği öngörülüyor.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7473 lira ve en yüksek 5.7691 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3294 lira ve en yüksek 6.3614 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0889 lira ve en yüksek 7.1177 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Merkez nereye koşuyor?" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel risk iştahının güçlü seyretmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD ve Çin'in karşılıklı jestlerle ticaret gerilimini yumuşatması, İran yaptırımlarının gevşetilmesi ihtimali riskli varlıkları destekliyor. Gelişmekte olan ülke varlıklarındaki yükseliş, altın ve yen gibi emin liman yatırım araçlarındaki satış Türkiye varlıkları için olumlu bir tablo çiziyor.

"Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Türkiye varlıkları dünyaya göre daha güçlü performans göstermeye devam ediyor. MSCI Türkiye Eylül başından beri yüzde 7.0 getiri ile Pakistan'ın ardından en çok kazandıran endeks konumunda. On yıllık Türk lirası tahvildeki satışlar tersine döndü. Türk lirası son bir haftada yaşadığı yüzde 1.0 kayıptan sonra istikrarlı bir seyir izliyor.

"Merkez Bankası'nın bugün politika faizinde 250 – 300 baz puan bandında indirim yapması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkeler ile yaptığımız karşılaştırma 275 baz puanlık indirim sonrasında Meksika ile birlikte en yüksek reel faizi veren ülke konumunu koruyacağımızı gösteriyor. Ancak Meksika'nın CDS seviyesinin Türkiye'ye göre 300 baz puan daha düşük olduğunu ve yatırım yapılabilir seviyenin üzerinde kredi notu olduğunu belirtelim. Kıssadan hisse, ekonomik realite iki aylık hızlı koşu sonrasında Merkez'in yavaşlaması gerektiğini gösteriyor. ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'un yüzde 0.5 civarı yükselişle açılacağına işaret ediyor. 101 bin 800 direncini kıran Borsa İstanbul küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ederse yükselişini 106 bin seviyesine kadar sürdürebilir. Faiz indirimine duyarlı bankalar yükselişte öncü rolü oynamaya devam edecekler"

- İstanbul