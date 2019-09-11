Bist100 güne yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 5.79 lirada

– Güne yüzde 0.38 artışla 101 bin 597 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 353 puanı ve en yüksek 101 bin 911 puanı gördükten sonra yüzde 0.52 artışla 101 bin 736 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.44 artışla 143 bin 909 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 143 bin 678 puanı ve en yüksek 145 bin 911 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 1.64 artışla 145 bin 631 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.32 düşüşle yüzde 15.75 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.7 artışla yüzde 15.77 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7666 lira ve en yüksek 5.7925 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.3693 lira ve en yüksek 6.4013 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1222 lira ve en yüksek 7.1630 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın " Piyasalarda Bekleyiş Sürüyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0.7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 arttı. İngiltere'de açıklanan İşsizlik Oranı verisi (Mayıs-Temmuz dönemi) üç aylık ortalaması piyasa beklentisi hafif altında yüzde 3.8 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere'de açıklanan İkramiyeler dahil Ortalama Gelir Endeksi verisi Mayıs-Temmuz dönemi) üç aylık ortalaması piyasa beklentisi üzerinde yüzde 4.0 ve İkramiyeler hariç ortalama gelir endeksi verisi ilgili dönemde beklentilere paralel yüzde 3.8 arttı. ABD'de açıklanan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi altında 7.217 milyon oldu. ABD Borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın ikinci işlem gününde kurun fiyatlamalarda, 5.7412-5.7870 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7665 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.6 yükseliş ile 101 bin 212 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.3 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 19.62 düzeyinde gerçekleşti."

- İstanbul